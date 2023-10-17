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Все дело в деньгах? Почему в России выросло число многодетных семей

Все дело в деньгах? Почему в России выросло число многодетных семей

За восемь лет число многодетных семей в России выросло на треть – посчитали в правительстве страны. А аналитики заявили в свою очередь, что такой результат дали программы материнского капитала и различные льготы для семей с тремя и более детьми.

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