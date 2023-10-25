В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО Дмитрием Саликовым

В ходе специальной военной операции погиб житель Сузунского района.В Сузунском районе Новосибирской области в четверг, 26 октября, простятся с погибшим в зоне проведения специальной военной операции Дмитрием Саликовым.
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