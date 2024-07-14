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Путин официально разрешил пиратство в области военных технологий

Путин официально разрешил пиратство в области военных технологий

Как вам сказать. Я всю жизнь пользовался и пользуюсь бесплатными версиями как виндоус, так и офисных компьютерных продуктов.

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