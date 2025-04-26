Минтранс предлагает запретить парковать электросамокаты на тротуарах. За это также планируется предусмотреть административную ответственность.
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Минтранс предлагает запретить парковать электросамокаты на тротуарах. За это также планируется предусмотреть административную ответственность.