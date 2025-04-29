ЧП на стратегической артерии, пострадавших больше тысячи: Что известно о взрыве в порту

Царьград Фото: © Islamic Republic of Iran News Ag/XinHua/Globallookpress Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 1100 человек.
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