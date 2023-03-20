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Боррель сообщил, что восемнадцать стран присоединились к совместным закупкам боеприпасов для Украины

Боррель сообщил, что восемнадцать стран присоединились к совместным закупкам боеприпасов для Украины

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что восемнадцать стран присоединились к проекту по совместным закупкам боеприпасов для Украины.

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