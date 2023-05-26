В Артёмовске в ближайшее время начнется поиск и идентификация тел погибших

После того, как будет проведено разминирование территории, аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике организует работу по поиску, идентификации и захоронению тел в Артёмовске (украинское название – Бахмут) .
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