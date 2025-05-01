Маленький пациент получил искусственное сердце и шанс на жизнь

Детская сердечная недостаточность — одна из самых тяжелых медицинских проблем современности. В Китае ежегодно регистрируется около 40 000 случаев этого заболевания, и 10% маленьких пациентов требуют срочной трансплантации сердца.
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