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Мерц заявил, что расходы на оборону должны иметь больший приоритет, чем пособия 

Мерц заявил, что расходы на оборону должны иметь больший приоритет, чем пособия 

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в текущих условиях расходы на оборону должны иметь больший приоритет, чем выплаты родительских пособий.

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