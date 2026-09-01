"Just In Time" Star Carrie St. Louis Reveals 8 Fascinating Behind-The-Scenes Stories From Broadway's Biggest Party

From the immersive Circle in the Square stage to working with Jeremy Jordan, Carrie St. Louis gives us an inside look at playing Sandra Dee and bringing the world of Bobby Darin to life in "Just in Time.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым