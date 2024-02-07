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ВОЗ: вспышки холеры в Африке усиливаются

ВОЗ: вспышки холеры в Африке усиливаются

В январе 2024 года в десяти странах Африки было зафиксировано 26.000 случаев заболевания холерой. Умерли 700 человек, представитель африканского бюро ВОЗ Фиона Брака считает, что риск распространения холеры по континенту чрезвычайно высок.

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