Бизнес надо гнать из школы поганой метлой, вместе со всеми дополнительными предметами

Алексей Савватеев: Гагариных могла вырастить только Советская система образования, созданная Сталиным Ирина Мишина Фото: Носов Игорь/ТАСС Материал комментируют: Алексей Савватеев Что ждет российскую науку, отечественное образование? Стоит ли ждать прорыва инженерной и конструкторской мысли? Об этом в студии «СП-видео» рассуждает член-корреспондент РАН по секции «Экономика», доктор физико-математических наук Алексей Савватеев.