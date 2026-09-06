Бизнес надо гнать из школы поганой метлой, вместе со всеми дополнительными предметами

Алексей Савватеев: Гагариных могла вырастить только Советская система образования, созданная Сталиным Ирина Мишина Фото: Носов Игорь/ТАСС Материал комментируют: Алексей Савватеев Что ждет российскую науку, отечественное образование? Стоит ли ждать прорыва инженерной и конструкторской мысли? Об этом в студии «СП-видео» рассуждает член-корреспондент РАН по секции «Экономика», доктор физико-математических наук Алексей Савватеев.
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Образование население это первейшая задача нормального государства, а образование как услуга это развал государства совмещённый с желанием заработать.
Образование и здравоохранение в России должно быть бесплатным при том, что одновременно надо повысить денежное довольствие учителям и медицинским работникам как минимум в три раза. Деньги для этого есть и даже больше. Все это прекрасно знают! Просто не туда они идут и не на то, что надо. Если этот процесс негатива продолжится, то нас ждёт всеобщий крах. Пора руководству во всех сферах включать голову, налоги должны быть прогрессивные и зависить от прибыли, которую должны соответствующие силовые структуры проверять тщательно и скрупулёзно, а кто будет скрывать сажать на долгие сроки. В Конституции в смом ближайшем времени необходимо на законных основаниях ввести статью - ИДЕОЛОГИЯ. Пока её не будет, мы будем постепенно и целенаправленно падать в пропасть без дна! Как-то так!
Сам автор родился в 1973 году. Школу заканчивал при Ельцине. И хрущёвско-брежневская школа ему не помешала. Сталинской он не знал. А вот Горбачёв и Ельцин при Сталине учились.