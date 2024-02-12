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Генсек ООН признал отсутствие у него списка "жертв" в Буче

Генсек ООН признал отсутствие у него списка "жертв" в Буче

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш так и не получил от Киева списка "жертв" провокации в украинском городе Буча, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский .

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