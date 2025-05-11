Болхов закупил детские коляски на 757 тысяч рублей

БУ Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Болховского района» подвело итоги аукциона на поставку детских колясок в рамках реализации федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
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