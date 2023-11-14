Tesla ограничивает перепродажу автомобиля Cybertruck в течение первого года

Tesla включила в условия обслуживания электрического пикапа Cybertruck неожиданный пункт мелким шрифтом, который гласит, что владельцы соглашаются не продавать и не пытаться продать автомобиль в течение первого года с момента его поставки.
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