Байден попал в неловкую ситуацию на саммите АТЭС

Президент США Джо Байден снова опозорился, потерявшись на сцене. На этот раз на саммите АТЭС.Уже далеко не в первый раз президент США Джо Байден прилюдно попадает в неловкую ситуацию, теряясь в пространстве — чаще всего — на сцене.