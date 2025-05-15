Силовики ворвались в особняки свердловских налоговиков: фото роскошных интерьеров

В распоряжении URA.RU появились фото со следственных действий у заместителей бывшего главы управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, которого объявили в розыск по делу о взятке.
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