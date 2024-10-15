"Нужно понимать ценность мигрантов": Как "дяди Туралы" из диаспор стали хозяевами в России

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Оказывается, что в России иностранец может выжить и без диаспоры «Европейцы и американцы, переехавшие в Россию, не создают своих диаспор, они едут сюда, чтобы стать частью российского общества».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Джонсон жалуется, что Лавров издевался над ним - жарил у камина и называл английских дипломатов пидорами
- Не хочешь платить наличными – получи: в Подмосковье в автобусах бьют за безнал
- Помните полгода назад судно снесло мост в Балтиморе? А теперь взгляните, что "сверхдержава" наремонтировала за это время
Свежие комментарии