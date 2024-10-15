"Нужно понимать ценность мигрантов": Как "дяди Туралы" из диаспор стали хозяевами в России

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Ну, власть то с головой продалась...если русский народ не встанет на свою защиту, то в в последствие много-го-го крови прольется!
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2 час.
КК
Коля Колянов
Точно пора поступать с мастурбеками так же как они убивали русских после распада СССР. Ненавижу этих особей.
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55 мин.
Valery Roman
Чуркобесы - брысь домой!!!
Ответить
34 мин.

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