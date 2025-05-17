В Госдуме предложили обнулить НДС на базовые продукты питания

А сам налог снизить до 15 процентов Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 15 процентов, на социально значимые товары до 5 процентов, а на базовые продукты питания вообще обнулить, передает ТАСС.
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