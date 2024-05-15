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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Капустные стейки в медовом соусе: ординарный овощ стал шедевром

В дорогих ресторанах подают и обычные овощи, только готовят их конечно не так, как мы привыкли. Из банальной капусты можно, к примеру, сделать по рецепту шефа настоящие капустные стейки в медово-апельсинном соусе и под сырной корочкой: такой ужин домашние забудут не скоро.

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