Знаете, чего они нам никогда не простят?

Того, что мы без них жить можем, причём жить хорошо, гораздо лучше, чем с ними, а они - нет. Того, что они сами, своими руками за 30 лет полностью развалили и разворовали "вторую Хранцию", а собственных граждан окончательно превратили в стадо злобных, завистливых селюков.