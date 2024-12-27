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Знаете, чего они нам никогда не простят?

Знаете, чего они нам никогда не простят?

Того, что мы без них жить можем, причём жить хорошо, гораздо лучше, чем с ними, а они - нет. Того, что они сами, своими руками за 30 лет полностью развалили и разворовали "вторую Хранцию", а собственных граждан окончательно превратили в стадо злобных, завистливых селюков.

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Комментарии
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Андрей Михайлов
то что я знаю - я знаю не из фильмов. спорить и доказывать не хочу. живите по своему пониманию как вам угодно. доказательство вам даст жизнь. но осторожнее с публичным декларированием того, о чем не ведаете
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5 час.
Владимир Фердман
В БЫКИ ЧТОЛЬ ЗАПИСАЛАСЬ -= У НИХ ЖИЗНЬ ДОВОЛЬНО КОРОТКАЯ - ОТВЕТКА ЧАСТО ПРИХОДИТ ИЛИ СВОИ В АСФАЛЬТ ЗАКАТАЮТ
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5 час.
ninikooo Митусова
От их « непрощения»-  ни холодно, ни жарко.
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1 час.

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