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Законопроект о запрете безалкогольных тонизирующих напитков для детей: шаг к оздоровлению нации

Законопроект о запрете безалкогольных тонизирующих напитков для детей: шаг к оздоровлению нации

Законопроект о запрете безалкогольных тонизирующих напитков для детей: шаг к оздоровлению нации Ольга ВайленкоЗаконопроект о запрете на продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям необходимо принять до августа этого года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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