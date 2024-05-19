Законопроект о запрете безалкогольных тонизирующих напитков для детей: шаг к оздоровлению нации Ольга ВайленкоЗаконопроект о запрете на продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям необходимо принять до августа этого года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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