Законопроект о запрете безалкогольных тонизирующих напитков для детей: шаг к оздоровлению нации Ольга ВайленкоЗаконопроект о запрете на продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям необходимо принять до августа этого года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.