Политтехнолог оценил итоги выборов в Тульской области

Тульский политтехнолог Алексей Игнатов поделился с редакцией «Тульских новостей» мнением о прошедших выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.
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