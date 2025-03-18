Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Корабли ТОФ проведут совместные с ВМС Пакистана учения PASSEX

Корабли ТОФ проведут совместные с ВМС Пакистана учения PASSEX

Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» Тихоокеанского флота примет участие в совместных с ВМС Пакистана военно-морских учениях PASSEX.

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