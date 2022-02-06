Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Удачи и счастья Джону в жизни!!!Видео: Мужчина ре...
  • Irin Muliphein
    Какая милая собаченька. Главное, что она сама не стала обедом для какой-нибудь Собаки Баскервиллей😁Видео: Собаку выт...
  • Сергей Дмитриев
    , а накрыше - аэрофонари, через которые самотёком выходит воздух , охлаждённый над водой.Дом на скале: чем...

Видео: Двигающаяся гора в Альпах — как это возможно

Видео: Двигающаяся гора в Альпах — как это возможно

Уникальная гора, которая умеет двигаться и постоянно отклоняется от центральной оси. Гора Маттерхорн считается одной из самых высоких в Альпах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх