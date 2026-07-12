Обязаны ли ТЦК выполнить вердикт Верховного суда? Адвокат Виктория Драпайло отвечает

Является ли решение Верховного суда прямым руководством к действию для всех органов власти? Обязаны ли пограничники и ТЦК немедленно исполнять выводы Верховного суда? Можно ли с постановлением об отмене приговора беспрепятственно выехать за границу? И как правильно применить позитивную практику Верховного суда к своей ситуации? Адвокат Виктория Драпайло в эфире ответила на вопросы зрителей и Читать далее: https://prav.