Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Обязаны ли ТЦК выполнить вердикт Верховного суда? Адвокат Виктория Драпайло отвечает

Обязаны ли ТЦК выполнить вердикт Верховного суда? Адвокат Виктория Драпайло отвечает

Является ли решение Верховного суда прямым руководством к действию для всех органов власти? Обязаны ли пограничники и ТЦК немедленно исполнять выводы Верховного суда? Можно ли с постановлением об отмене приговора беспрепятственно выехать за границу? И как правильно применить позитивную практику Верховного суда к своей ситуации? Адвокат Виктория Драпайло в эфире ответила на вопросы зрителей и Читать далее: https://prav.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии