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Вода в мантии Земли управляет извержениями вулканов, выяснили ученые

Вода в мантии Земли управляет извержениями вулканов, выяснили ученые

Норвежские ученые из Университета Осло обнаружили, что вода в зоне перехода мантии Земли (MTZ) на глубине 410–670 километров может влиять на внутриплитный вулканизм — извержения, происходящие вдали от границ тектонических плит.

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