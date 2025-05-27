Россия запросила заседание Совбеза ООН: Европа мешает миру на Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия инициировала заседание Совета Безопасности ООН из-за действий ряда европейских государств по украинскому вопросу.
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