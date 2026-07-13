🚂 Все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк до 20 июля включительно Пресс-служба компании-перевозчика.
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🚂 Все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк до 20 июля включительно Пресс-служба компании-перевозчика.