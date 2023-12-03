Представительство РФ заявило об отсутствии связи с некоторыми россиянами в Газе

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова в воскресенье, 3 декабря, заявила, что с некоторыми россиянами в секторе Газа не удается установить связь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии