Кратковременные ухудшения качества воздуха уносят миллион жизней в год

Отчет, опубликованный в журнале The Lancet Planetary Health, показывает, что свыше миллиона смертей в год происходят из-за краткосрочного воздействия мелких твердых частиц (PM 2,5), особенно в Восточной Азии.
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