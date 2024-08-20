Мужчина погиб в ДТП с ассенизаторской машиной под Новосибирском

Легковушка протаранила КамАЗ, пока тот поворачивал. В аварии получили травмы несколько человек.В воскресенье, 19 августа, во второй половине дня на улице Промзона рабочего посёлка Кольцово произошло смертельное ДТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии