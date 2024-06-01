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Инвестиции новых резидентов нижегородской ОЭЗ «Кулибин» составят 5 млрд рублей

Инвестиции новых резидентов нижегородской ОЭЗ «Кулибин» составят 5 млрд рублей

Ещё двум компаниям выдали свидетельства о статусе резидента ОЭЗ «Кулибин» (Дзержинск, Нижегородская область), говорится в пресс-релизе облправительства.

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