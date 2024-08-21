Сейсмологи предупреждают: возможное землетрясение до 9 баллов ожидается на Камчатке Ирэн ОрлонскаяВ ближайшие дни вся страна вновь сосредоточит внимание на Камчатке, регионе, где природные катастрофы происходят довольно часто.