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Кобылкин рассказал о поправках в Лесной и Водный кодексы

Госдума рассмотрит законопроекты, которые вносят поправки в Лесной кодекс РФ и Водный кодекс РФ. Об этом перед пленарным заседанием заявил глава Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»).

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