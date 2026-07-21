Кобылкин рассказал о поправках в Лесной и Водный кодексы

Госдума рассмотрит законопроекты, которые вносят поправки в Лесной кодекс РФ и Водный кодекс РФ. Об этом перед пленарным заседанием заявил глава Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии