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Джеймс Харден по-прежнему надеется, что его обменяют в «Клипперс»

«Клипперс» перестали вести с «Филадельфией» переговоры по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена. Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, Харден по-прежнему надеется, что переговоры возобновятся и его отправят в калифорнийскую команду.

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