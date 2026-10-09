Европа хочет, чтобы Украина вернула России замороженные активы

REUTERS/Yves Herman Еврокомиссия рассматривает возможность создания специальной европейской структуры или механизма для направления замороженных российских активов на поддержку Украины.
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