Госстройнадзор разрешил стройку детского сада в Невском районе

Детский сад реализуют по адресной инвестиционной программе до конца апреля следующего года. Государственная инспекция по контролю за строительством выдала разрешение на строительство нового детского сада на 200 мест в Невском районе Петербурга.
Детский сад реализуют по адресной инвестиционной программе до конца апреля следующего года. Государственная инспекция по контролю за строительством выдала разрешение на строительство нового детского сада на 200 мест в Невском районе Петербурга.
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