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Госстройнадзор разрешил стройку детского сада в Невском районе

Детский сад реализуют по адресной инвестиционной программе до конца апреля следующего года. Государственная инспекция по контролю за строительством выдала разрешение на строительство нового детского сада на 200 мест в Невском районе Петербурга.

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