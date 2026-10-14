Соглашения по российским базам в Сирии могут быть подписаны до конца года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко, его слова приводит RTVI.
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