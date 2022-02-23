С Праздником! 23 февраля - День защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, в России и некоторых других странах постсоветского пространства отмечают по-настоящему мужской праздник «День защитника Отечества».
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