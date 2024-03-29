Больше, чем просто тупик: Киев готовится к заходу России. Прилеты "Цирконов" оказались не тем, о чем все думали

Фото: globallookpress.com / Pool /Ukrainian PresidentiaВчера 17K прочитали Для Украины на фронте происходит "определенная стагнация", но она не означает "тупик", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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