Проведенное в Германии заседание Контактной группы по обороне Украины не принесло заметных изменений в вопросе отмены ограничений на удары по территории России, о чем просил глава киевского режима Владимир Зеленский.
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