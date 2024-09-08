Подругу Павла Дурова заподозрили в беременности (видео)

Павел Дуров, освобожденный под залог, был замечен во время прогулки по Парижу без охраны. Основатель Telegram и его девушка, крипто-коуч Юлия Вавилова, гуляли по улице Сент Оноре, окруженной брендовыми бутиками.
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