"Защищать не будем": В скандал с избиением мигрантами русской девочки-сироты включилась диаспора

Новый поворот возник в деле с избиением мигрантами русской девочки-сироты в Свердловской области. Глава тамошней таджикской диаспоры выступил с заявлением, что защищать агрессоров не будут - правда, лишь в том случае, если они и правда виноваты.
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