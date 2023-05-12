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Скоростной режим ограничат на КАД у проспекта Обуховской Обороны

Ремонтные работы на шоссе начнутся 22 мая и закончатся 30 июня. Скоростной режим будет ограничен до 50 км/ч на участке кольцевой автомобильной дороги (КАД) Петербурга в районе транспортной развязки на пересечении с проспектом Обуховской Обороны.

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