В сети появилась новая версия смерти Лиама Пейна из One Direction: шокирующие кадры

Расследование по делу о гибели певца до сих пор продолжается. Со дня смерти Лиама Пейна из популярной группы One Direction прошло уже больше месяца, однако поклонники до сих пор обсуждают эти ужасные события, стараясь найти настоящую причину его гибели.
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