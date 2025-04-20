Волонтеры фонда «Выборгский рубеж» привезли к Пасхе подарки на фронт

Помимо самого необходимого бойцам доставили куличи и пряники, а также нательные крестики К празднику Светлой Пасхи волонтеры фонда помощи «Выборгский рубеж» привезли на фронт подарки, рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.