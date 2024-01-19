ВЦИОМ: 57% россиян хотят перезахоронить Ленина

Треть граждан же выступают за то, чтобы оставить тело основателя СССР в Мавзолее, свидетельствуют результаты опросаПримерно треть (30%) граждан России выступают за то, чтобы как можно скорее перезахоронить тело Владимира Ленина на кладбище, еще 27% полагают, что это нужно сделать, когда уйдет поколение тех, кому он по-прежнему дорог.