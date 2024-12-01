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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анатолий Токов включил двух россиян в топ-5 бойцов MMA всех времен

«Если мы говорим о всех бойцах смешанных единоборств, то мой топ-5 это: Федор Емельяненко, Даниэль Кормье, Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Андерсон Сильва», – заявил экс-претендент на титул Bellator Анатолий Токов.

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