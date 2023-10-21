На пульсе времени
ГЛАВНАЯВСЕ ТЕМЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На пульсе времени

2 533 подписчика

"За вторжение ХАМАС будут отвечать русские": В Израиле сулят Москве страшную месть. За Россию "возьмутся" после

"За вторжение ХАМАС будут отвечать русские": В Израиле сулят Москве страшную месть. За Россию "возьмутся" после

Россия стала для Израиля врагом, о чем и заявил лидер партии Земли обетованной не так давно. В стране правит партия «Ликуд», а ее главным действующим лицом является Амир Вейтман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх